Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin görev değişikliğine gidilerek İzmir İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

İzmir İl Emniyet Müdürü 54 yaşındaki Mehmet Şahne 1967 yılında Ankara'da doğdu.

Mehmet Şahne, 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırası ile 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı.

1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etti.

Mehmet Şahne, askerlik görevinden sonra sırası ile 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev aldı. Mehmet Şahne, 2012 yılında 1.Sınıf Emni​yet Müdürlüğüne terfi etti.

2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. 13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atandı, 19.02.2014 tarihinde görevine başladı.

Mehmet Şahne, 25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Mehmet Şahne'nin 1 kızı vardır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.