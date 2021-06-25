İzmir İZSU su kesintisi 25 Haziran Cuma | İstanbul İSKİ su kesintisi 25 Haziran Cuma
İstanbul ve İzmir'deki çeşitli ilçelerde 25 Haziran 2021 Cuma su kesintileri yaşanmakta. Sabah saatlerinden itibaren suları kesilen İstanbullular ve İzmirliler 'Sular ne zaman, saat kaçta?' soru başlıklarıyla araştırmalar yapıyor? İşte İSKİ ve İZSU tarafından paylaşılan su kesinti listesi.
25 Haziran 2021 Cuma İstanbul ve İzmir'de su kesintisi yaşanan ilçeler açıklandı. Peki sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Güncel su kesinti listeleri İSKİ ve İZSU tarafından her gün paylaşılıyor. Vatandaşların mağdur olmaları için bakım, onarım ve arıza nedenlerinden yaşanan kesintiler liste halinde İSKİ ve İZSU'nun resmi internet sitesinden yayımlanıyor. İşte 25 Haziran Cuma İstanbul ve İzmir su kesinti listesi...
İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN CUMA
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Elbasan Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.06.2021 21:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.