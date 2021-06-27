İzmir İZSU su kesintisi 27 Haziran Pazar | Ankara ASKİ su kesintisi 27 Haziran Pazar

İzmir ve Ankaralılar güne su kesintisiyle uyandı. İZSU ve ASKİ tarafından yapılan açıklamada İzmir ile Ankara'da bugün (27 Haziran 2021 Pazar) bir çok ilçede su kesintileri yaşanacağı belirtildi. Peki sular ne zaman gelecek? Saat kaçta? İşte yanıtları.

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN PAZAR! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN PAZAR! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 27.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 27.06.2021 14:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 27.06.2021 09:20:00

Tamir Tarihi: 27.06.2021 17:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kızılca mahallesi kayaş caddesi içinde Oluşan Q400 lük duktil boru içmesuyu şebeke boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: Büyük kayaş. Kızılca ile Ortaköy mahallelerin alt kotları

KALECİK

Arıza Tarihi: 27.06.2021 09:10:00

Tamir Tarihi: 27.06.2021 12:00:00

Detay: Kalecik Yenidoğan-Yeşilyurt mahallesinde kanal insaat firmasi tarafindan yapılan çalışma nedeniyle su kesintisi yapılacaktır Tahmini su verilme saati 12:00

Etkilenen Yerler: Yenidoğan-Yeşilyurt mahallesi geneli

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.06.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 17:00:00

Detay: Yenimahalle Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Yakacık Mahallesi 3834.Sokak içerisinde içme suyu hat imalatı yapılabilmesi için Ø1000 mm' lik ductil hattan Ø150 mm' lik ductil branşman alınması gerekmektedir

Etkilenen Yerler: 1 - Yakacık Mahallesi 3959, 3958, 3956, Kırandağ-2, 4084.Caddeler ve Hüdaverdi Sitesi 2- Kuzey Yıldızı Mahallesi 3898, 4069, 4078. Caddelerin Bir Kısmı