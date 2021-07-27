İzmir İZSU su kesintisi 27 Temmuz Salı | İstanbul İSKİ su kesintisi 27 Temmuz Salı | Ankara ASKİ su kesintisi 27 Temmuz Salı

27 Temmuz Salı günü, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanacak. Peki hangi bölgeler su kesintilerinden etkilenecek? Sular ne zaman gelecek? Vatandaşlar İSKİ, İZSU ve ASKİ'nin resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. İşte detaylar.

27 TEMMUZ SALI İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.07.2021 08:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

27 TEMMUZ SALI ASKİ ANKARA SU KESİNTİ LİSTESİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 27.07.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 27.07.2021 14:15:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARI KANAL ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA PVC 90 DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 27.07.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.07.2021 15:00:00

Detay: Yenimahalle M.Akif Ersoy mah.266 cad .içi ø160 içme suyu Abone hatti baglantisi için sukesintisi yapilmaktadir.

Etkilenen Yerler: Çamlica mah.Polis lojmanlari .Ptt lojmanlari Dimas iş merkezleri Halk ekmek fabrikasi .Demetevler Mah.Havacilar sitesi.Yeşilevler Mah.945.946 sokak.M.akif Ersoy mah.Yda Bloklari

27 TEMMUZ SALI İZSU İZMİR SU KESİNTİ LİSTESİ