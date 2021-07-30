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İzmir İZSU su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Ankara ASKİ su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Sular kaçta gelecek?

İzmir ve Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bugün gün içerisinde sular kesilecek. Peki sular ne zaman gelecek? ASKİ ve İZSU suların kesileceği mahalleleri ve suların geleceği saatleri duyurdu. İşte İzmir İZSU ve Ankara ASKİ su kesinti listesi 30 Temmuz Cuma...

İzmir İZSU su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Ankara ASKİ su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Sular kaçta gelecek?

ASKİ, Ankara'nın 4 ilçesinde suların kesileceğini duyururken, İZSU da İzmir'de 8 ilçede suların kesileceğini bildirdi. Planlı su kesintileri öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bilgilendirme amacıyla su kesinti listesi paylaşıldı. Listede suların hangi bölgelerde kesileceği ve ne zaman geleceğine ilişkin detaylar yer aldı. 

30 TEMMUZ CUMA SU KESİNTİ LİSTESİ İSKİ ANKARA

NALLIHAN
Arıza Tarihi: 30.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.07.2021 16:00:00
Detay: ÇAYIRHAN MAHALLESİ ANK-İST DEVLET YOLU CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN Ø250 ASBEST ANA İLETİM HATTI ARIZASI NEDENİYLE DEPO SEVİYELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞ OLUP SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

POLATLI
Arıza Tarihi: 30.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.07.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 30.07.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :30.07.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :ŞENTEPE MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

NALLIHAN
Arıza Tarihi: 30.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.07.2021 17:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ F. EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

POLATLI
Arıza Tarihi: 30.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.07.2021 13:30:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 30.07.2021 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :30.07.2021 13:30 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :ZAFER MAHALLESİ ETİ CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

30 TEMMUZ CUMA SU KESİNTİ LİSTESİ İSKİ ANKARA

İzmir İZSU su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Ankara ASKİ su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Sular kaçta gelecek?İzmir İZSU su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Ankara ASKİ su kesintisi 30 Temmuz Cuma | Sular kaçta gelecek?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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