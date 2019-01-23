İzmir Kemeraltı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir otelin teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel çalışanlarını durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otelde bulunan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alarak yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, otelin teras katında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA