İzmir Kınık Nüfusu 2020 - 2021 |  Kınık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Kınık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Kınık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Kınık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kınık ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 492 (km²) si Kınık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Kınık nüfusu 28 bin 691 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Kınık İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 691 kişidir.

İzmir Kınık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kınık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,382204 Enlem : 27,382204

Kınık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Kınık ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Kınık ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kınık ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020