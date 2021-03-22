İzmir Kiraz Nüfusu 2020 - 2021 |  Kiraz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Kiraz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Kiraz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Kiraz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kiraz ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 676 (km²) si Kiraz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Kiraz nüfusu 44 bin 105 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Kiraz İlçe Nüfusu Kaçtır?

44 bin 105 kişidir.

İzmir Kiraz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kiraz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,206482 Enlem : 28,206482

Kiraz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Kiraz ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Kiraz ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kiraz ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020