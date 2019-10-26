İzmir Konak'da büyük operasyonu! Su şişelerinin içinden çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, pet su şişelerine doldurulmuş halde sahte içki satışı yaptığı belirlenen büfeye düzenlenen baskında 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan üç kişi gözaltına alındı.