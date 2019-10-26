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  3. İzmir Konak'da büyük operasyonu! Su şişelerinin içinden çıktı

İzmir Konak'da büyük operasyonu! Su şişelerinin içinden çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, pet su şişelerine doldurulmuş halde sahte içki satışı yaptığı belirlenen büfeye düzenlenen baskında 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan üç kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 920 sokak üzerinde bulunan bir büfeden sahte içki satışı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskın yapılan büfe ile mobil depo olarak kullanılan araç içinde pet su şişelerine doldurulmuş halde 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K., H.Ö. ve H.M. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:52

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