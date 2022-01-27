İzmir Konak'ta feci olay! 7. kattaki evinin balkonundan düşen Ece Baş feci şekilde can verdi!
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen 23 yaşındaki Ece Baş hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baş'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.