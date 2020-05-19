İzmir Konak'ta iki grup arasında silahlı kavga! 5 kişi gözaltına alındı

Soygun yaptığı paraları sosyal medyada paylaşan cezaevi firarisi yakalandı!

Şafak Sezer'den Ersin Korkut ve Büşra Pekin itirafı: ''Bir daha çalışmam”