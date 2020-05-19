İzmir Konak'ta iki grup arasında silahlı kavga! 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sürerken iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı, 15 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
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