İzmir Konak'ta kan donduran olay! Yaşlı adam, gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İHA'nın haberine göre Konak ilçesinde Çimentepe Mahallesi 599 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim Gürültülüoğulları’ndan (81) haber alamayan komşuları, durumu yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Gürültülüoğulları’nın ikamet ettiği adresine gelen yakınları, kapıyı açtığında yaşlı adamı gözleri oyuk bir şekilde yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Öte yandan gözleri oyuk şekilde ölü bulunan yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve yaşamını yitirdikten sonra gözlerinin fareler tarafından oyulmuş olabileceği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Gürültülüoğulları’nın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.