İzmir konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İzmir konserleri ve etkinlikleri 2021 | Pinahani, Yüksek Sadakat, Ege konserleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda neredeyse her ilde çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. İnsanlar Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutlamak için farklı etkinliklere göz atıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de bazı illerde sanatçılar severleriyle buluşacak. İzmir'de gerçekleştirilecek olan konserleri vatandaşlar "İzmir konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İzmir konserleri ve etkinlikleri 2021" konu başlıkları ile aratıyor. Haberimizde 29 Ekim'e özel düzenlenecek olan ücretsiz konserlere yer verdik.

İZMİR KONSERLERİ 29 EKİM 2021

İzmir'de verilecek olan konserler sırasıyla;

27 Ekim Çarşamba günü saat 19:30’ da Westpark Alışveriş Merkezi’nde Yüksek Sadakat, sevenleri için ücretsiz konser verecek.

29 Ekim saat 20:30′ de İzmir Ekonomi Üniversitesi Amfi Tiyatrosunda EGE ücretsiz halk konseri verecek.

29 Ekim saat 18.00’de Pinhani Optimum Alışveriş Merkezi’nde ücretsiz vereceği konser ile sevenleri ile buluşacak.

29 EKİM ÜCRETSİZ İZMİR KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2021

26 Ekim Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu

Şef: Hüseyin Güzeltepe

Saat:19.30

Yer Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı

27 Ekim “Cumhuriyetin Resmini Birlikte Yapıyoruz” Canlı Resim Performansı

Saat:13.00

Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi

27 Ekim Atatürk’ün İzinde Çağdaş Cumhuriyet Kadınları Karma Resim Sergisi

(22 Kadın Sanatçı)

Saat: 15.00

Yer: İkizevler Semt Merkezi

27 Ekim Cumhuriyet Konseri

Saat: 18.30

Yer: İzmir Milli Kütüphane Salonu

28 Ekim Cumhuriyet Korteji

Saat: 18.30

Yer: Gültepe Meydan Parkı – Turgut Reis İlkokulu

Cenk Bosnalı Konseri

Saat: 19.00

Yer: Turgut Reis İlkokulu

29 Ekim Atatürk Anıtı Çelenk Sunumu

Saat: 11.30

Yer: Gültepe Meydanı

29 Ekim Işık ve Lazer Gösterisi

Saat: 19.30

Yer: Konak Belediyesi Basmane Hizmet Binası

(Dokuz Eylül Meydanı)

29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

29 EKİM NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.