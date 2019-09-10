İzmir Körfez Festivali başlıyor

Bu yıl 3. kez organize edilecek olan İzmir Körfez Festivali öncesi düzenlenen basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, amaçlarının İzmir'in arka mahallelerindeki çocukları denizle buluşturmak olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3. kez düzenleyeceği İzmir Körfez Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival öncesinde Konak İskelesi'nde yapılan bilgilendirme toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her gün daha da büyüyen ve "İzmir" denince akla gelen etkinliklerden biri haline gelen bu festival, denizle birlikte yaşamaya alışmış İzmirlilerin ruhunu ve yaşam tarzını çok iyi yansıtıyor. Biz denizsiz olamayız. İmbatıyla, Kordon'uyla, sahil şeridiyle İzmir, Egelidir. Bir deniz şehirdir. Biz yeni projeler geliştirirken kentimizin denizle olan bağını hiç unutmuyoruz. Bu yıl 27-29 Eylül arasında düzenleyeceğimiz Körfez Festivali de İzmir'in denizli bağını güçlendiren, kalbin daha canlı çalışmasını sağlayan bir etkinlik. Körfez Festivali'ne katılan sporcu sayısının artması da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İzmir'i festivalleri ve mutlu insanları ile bilinen bir şehir kent yapacağız" dedi.

Başkan Soyer, İzmir'deki yelken kulüpleriyle ve federasyon başkanıyla bir toplantı yapıldığını belirterek, "O toplantıda tüm kulüplerimizin İzmir'in arka sıralarındaki, yüksek mahallelerindeki çocukları bünyelerine almalarını hatta yeni kulüp kurmalarını önerdik. Onlar da büyük bir sempatiyle olumlu karşıladılar. Önümüzdeki günlerde bu çalışmayı yapacağız. İzmir'de yaşayan çocukların İzmir'in nimetlerinden faydalanmasının, denizle buluşmasının önünü açacağız. Eminim aralarından çok yetenekli ve gerçekten bu konuda başarılı olacak çocuklar da çıkacak. Öncelikle İzmir'de denize ulaşmayan ve bu şehirde yaşadığı içinde buna hakkı olan arka mahallelerdeki çocuklarımızı yelkenle, kanoyla ve özet olarak denizle buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA