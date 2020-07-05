İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran caretta caretta kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran caretta caretta, ekipler tarafından kurtarılarak Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pasaport iskelesi yakınlarında İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Körfez Temizlik ekipleri tarafından kıyıya vurmuş halde iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürülen caretta caretta, kontrollerin ardından dinlendirilmeye alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, deniz kaplumbağalarının bazen yolunu kaybederek İzmir Körfezi'nde kıyıya vurabildiğini belirtti.

Caretta carettanın bulunduğunda bitkin olduğunu aktaran Afşin, "O nedenle hemen onu dinlendirmek için Doğal Yaşam Parkına getirdik. Kıyılar deniz araçlarının pervaneleri nedeniyle riskli. Neyse ki fark edildi ve kurtardık. Kaplumbağanın 20 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. 29 kilogram ve 68 santimetre. Kaplumbağa Muğla Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilecek." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA