İzmir kumpasının avukatı Trabzon’da yakalandı
İzmir'de askeri casusluk davası kumpasının avukatlarından M.A., Trabzon'da saklandığı evde yakalandı.
İzmir'de askeri casusluk davası kumpasının avukatlarından M.A., Trabzon'da saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'de "askeri casusluk" davasında Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas düzenleyen FETÖ/PDY üyelerinden olduğu ileri sürülen M.A., Trabzon'da jandarma tarafından yakalandı. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çukurçayır'da 3 katlı bir evin çatı katında yakaladığı M.A., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İzmir'e sevk edildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT