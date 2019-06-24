İzmir lise taban puanları 2019 | lise başarı sıralamaları |lise yüzdelik dilimleri

LGS 2019 sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı öğrenciler İzmir'deli liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. şte İzmir lise taban puanları 2019 | İzmir lise başarı sıralamaları | İzmir lise yüzdelik dilimleri...

İZMİR'DE YÜKSEK TABANLI LİSELER

İzmir'de en yüksek taban puanı olan 3 lise şu şekilde;

BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,8519 457,9579

BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 445,0073 436,1702

KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 414,4974 414,692

LGS’DE YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LGS SINAVSIZ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KRİTERLERİ NELER OLACAK?

Sınavsız öğrenci yerleştirme kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şartlar altında gerçekleşecek;

Yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınavın sona ermesinin ardından ise hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenlerin en çok merak ettiği soru olan LGS sonuçları açıklandı.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklandı

LGS SINAV SONUÇLARINDA DOĞRU CEVAP SAYISI NASIL?

2019 yılı LGS sınavında sözel oturumda soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 11,75; soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65olarak gerçekleşti.

Her bir alt testte 20 soru içeren sayısal oturumda ise Fen Bilimlerinde alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,97 ve Matematik alt testinde 5,09 olarak hesaplandı.

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.- Sınavın ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları arttı

2019 merkezi sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edildi. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2019 merkezi sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahip olduğu görüldü.

2018 merkezi sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlik katsayılarında artış yaşandı.

LGS SINAV SONUÇLARI OKUL BAŞARI PUANLARI UYUMU NASIL?

Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanlarının ortalaması olan ve ortaokulda akademik performansın göstergesi olarak değerlendirilen okul başarı puanı (OBP) ile 2019 Merkezi Sınavda toplam cevap sayısı arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelendi.

Elde edilen sonuçlar, OBP ile Merkezi Sınav Puanı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi.

MEB tarafından ilk kez yayımlanan rapor, yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin yedincisi olarak Dr. Sadri Şensoy, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL OLUR?

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR? a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak

yapılabilecektir. b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV

dâhil) yatırılması gerekmektedir. c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır. ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır. d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve

cevaplandırılmayacaktır. e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. LGS SINAV SONUÇLARINDA NE KADAR SORU BOŞ BIRAKILDI 2019 merkezi sınavda, soruların boş bırakılma oranları her bir alt testte hesaplandı ve hesaplanan 2018 merkezi sınavdaki oranlarla karşılaştırıldı. Sonuçlar, Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 merkezi sınavda boş bırakılma oranlarının düştüğünü gösterdi. MEB tarafından 26 Kasım 2018'de sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması kararının Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının azalmasına katkıda bulunduğu değerlendirildi. LGS SINAV SONUÇLARINA GÖRE KIZ - ERKEK BAŞARI ORANI Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelendi ve kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alındı. Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi. LGS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt

testin ağırlıklı standart puanları bulunur. f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir. h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen

sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. LGS SÖZEL SORU VE CEVAP ANAHTARI LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI LGS HATALI SORU 2019 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) MEB resmi sitesinden sınavın soru ve cevap anahtarı kamuoyuyla paylaşılırken, fen bilgisi testi A kitapçığı 9. sorunun hatalı olduğu tartışılıyor. LGS SINAVINDA SORU İPTAL Mİ? Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı. Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi. Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı. Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı. LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Sınavın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir. LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR? Sözel bölüm: Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4 İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1 Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1 Sayısal bölüm: Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4 Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4 LİSELERDE EĞİTİM SİSTEMİ ARTIK NASIL OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretim modelinin detaylarını yarın açıklayacak. Bu sistem 2020-2021 eğitim döneminde uygulanacak. İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları: -Ders sayısı azalıyor. -Liselere Kariyer Ofisleri geliyor. -12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor. -Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor. -Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak. -Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor. -Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor. -12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor. LGS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. Test süresi 20 dakika uzatıldı, 50 soruluk sözel bölüm 75, 40 soruluk sayısal bölüm 80 dakika oldu. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk: Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk: "Seneye de LGS var. Ama sonraki senelerde sürüp sürmeyeceğini Ekim ayında yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Çünkü üzerinde çalıştığımız yeni bir sistem var. Asıl hedefimiz kuralı yeni başlayanlara koymak, ortadakilere, bir sisteme başlamış olanlara yeni kural getirmemek." "Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim." dedi.

LGS NEDİR?

LGS sınavı, 2013-2014 yıllarından sonra yapılan TEOG sınavının yerine gelen yeni bir sınavdır. 8. sınıfların girdiği sınav Liseye Geçiş Sınavı olarak geçmektedir. Sınav iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 50 soruluk sözel sorularından olur ve süresi 75 dakikadır. İkinci bölüm ise 40 dakikalık sayısal sorulardan oluşur ve sınav süresi 80 dakikadır.

Tercih puanlaması sınavın %70’i, diplomanın da %30’u baz alınarak yapılmaktadır. Sınava girmek zorunlu değildir. Sınava giren öğrenciler aldığı puanlar üzerinden tercih yaptıkları liselere yerleştirilecek, sınava girmeyenler ise ikamet ettikleri adrese en yakın liseye yerleştirilecektir. Sınav sonuçları, öğrencilere posta yoluyla iletilmeyecek, sınav itirazları da sınavın açıklandıktan sonra en geç 5 gün içerisinde yapılacak.