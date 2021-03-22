İzmir Menderes Nüfusu 2020 - 2021 |  Menderes İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Menderes Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Menderes nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Menderes Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Menderes ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 796 (km²) si Menderes ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Menderes nüfusu 101 bin 338 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Menderes İlçe Nüfusu Kaçtır?

101 bin 338 kişidir.

İzmir Menderes Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 42,5 olarak gerçekleşmiştir.

Menderes İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,132267 Enlem : 27,132267

Menderes İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Menderes ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Menderes ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Menderes ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020