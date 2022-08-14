İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!

Sabah saatlerinde İzmirli vatandaşlar deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'de yerin 7 km altında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremin nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken can ve mal kaybı yaşanmadı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan depremin büyüklüğü ve yarattığı etki de ortaya çıktı. Menderes ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evde bulunan eşyaların sallandığı, dışarıda bulunan bir kedinin ise deprem nedeniyle ormanlık alan kaçtığı görüldü.

EVDE ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Diğer yandan evin bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldiği de belirlendi.

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