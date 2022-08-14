İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yarattığı sarsıntı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde depremin evi ciddi şekilde salladığı, bir kedinin ise deprem anında kaçtığı görüldü.

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Sabah saatlerinde İzmirli vatandaşlar deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'de yerin 7 km altında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremin nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan depremin büyüklüğü ve yarattığı etki de ortaya çıktı. Menderes ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evde bulunan eşyaların sallandığı, dışarıda bulunan bir kedinin ise deprem nedeniyle ormanlık alan kaçtığı görüldü.

İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!

EVDE ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Diğer yandan evin bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldiği de belirlendi.

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