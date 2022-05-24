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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 44 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 26 ilde yapılan operasyonlarda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmalarına yönelik yapılan soruşturmalarda 60 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 44 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 26 ilde yapılan operasyonlarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucunda yerleri tespit edilen 60 şüpheli için yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 44 kişi gözaltına alındı

60 ŞÜPHELİDEN 44'Ü YAKALANDI

Yakalanan 60 kişinin 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker şahıs, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 44 kişi gözaltına alındı

Ayrıca 1'i Yarbay, 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'inin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu bilgisi verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat bulunan toplam 60 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte İzmir ve 26 ilde eş zamanlı çalışma yürütüldü. Ekiplerce 26 ilde başlatılan operasyonlarda 60 şüphelinin 44'ü yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 44 kişi gözaltına alındı

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