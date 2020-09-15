İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! 66 kişiye gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 66 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, bunlardan 53 kişi ise gözaltına alındı.
Aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 66 kişiye düzenlenen operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Foça İlçe Jandarma Komutanında gözaltına alındığı öğrenildi.
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15 Eylül 2020 Salı 08:56
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