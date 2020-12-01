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  3. İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma FETÖ soruşturması kapsamında 39 ilde başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyelerinin yakalanması için soruşturma başlattı. Bu kapsamda örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

39 İLDE OPERASYON

 Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

848 PERSONELİN İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi. 

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

Tayfun Altuntaş
Editör


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