İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 6 doktor, 4 müşavir, 4 büro memuru, 4 esnaf, 2 hemşire, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 1 kurumsal iletişim uzmanı ve 1 işçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelilerin, örgüte ait bankada hesap hareketlerinin saptandığı ve KHK ile kapatılan dernek, sendikalara üyelik kaydı gibi delillerin tespit edildiği belirtildi. İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınların devam ettiği öğrenildi.

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