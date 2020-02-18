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İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA




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