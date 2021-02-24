İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 148 şahsa gözaltı kararı

Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonda ele geçirilen şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen 148 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 47 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

148 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayla ilgili hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılan şüpheliler arasında 1 albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu bildirildi. Ayrıca şüphelilerin 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olduğu öğrenildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.