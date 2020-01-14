İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 115 gözaltı
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 176 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 176 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.
115 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 115 kişi gözaltına alındı.
Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.
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