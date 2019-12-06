İzmir merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 36 gözaltı

İzmir merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonun kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheli gözaltına alındı Ayrıca şüphelilerin evindeki aramalarda çok sayıda para ve örgütsel yayın ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 9 ilde, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir WiFi, 4 sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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