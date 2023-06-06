İzmir merkezli Fethullahçı terör örgütüne karşı yapılan operasyonda güvenlik güçleri çok sayıda şüpheliyi yakaladı

Soruşturma kapsamında İzmir merkezli operasyonlar gerçekleştirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 9 ilde gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 19'u başarılı bir operasyonla yakalandı.

Koordinasyon ve veri karşılaştırması ile deliller tespit edildi

Yapılan koordinasyon ve veri karşılaştırılması çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile işbirliği sağlandı. Bu sayede, örgüt mensubu olduklarına dair ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı gibi çeşitli deliller tespit edildi.

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Muvazzaf askerler ve diğer şüpheliler gözaltına alındı

Yakalanan şüpheliler arasında 1 Hava Kuvvetleri, 1 Deniz Kuvvetleri, 2 Kara Kuvvetleri ve 1 Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmak üzere toplam 5 muvazzaf asker bulunmaktadır. Ayrıca, darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencileri ve aktif görevde olan bir polis memuru da gözaltına alınanlar arasındadır.

Operasyon İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi

Operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yakalanan 19 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 3 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

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Yakalanan şüphelilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor

Soruşturma süreci ve operasyonlar, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının ortaya çıkarılması ve bu yapıya dahil olanların adalet önüne çıkarılması konusunda önemli adımların atıldığını göstermektedir.