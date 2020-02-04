İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43'ü örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında aleyhlerinde ihbar, beyan, örgüte ait bankada hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunduğu belirtildi. İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sürüyor.

Kaynak: DHA