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İzmir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu

İZMİR merkezli üç ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock'u kullanan ve görüşmelerde isimleri geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu

İZMİR merkezli üç ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock'u kullanan ve görüşmelerde isimleri geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli Aydın ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock'u kullanan 7 şüpheli ile programla yapılan görüşmelerde isimleri geçen 7 şüpheli olmak üzere 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun devam ettiği ve şüphelilerin adreslerinde arandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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