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  3. İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de metro inşaatında yaşanan kaza can aldı. Feci kazada metrelerce yükseklikten düşen ve ağır yaralanan kişiden acı haber geldi.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi. Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

İKİ SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA ÇIKARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti. Otomobilin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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