’İzmir Model Fabrika’ ilk meyvelerini verdi

Türkiye'nin en önemli model fabrikalarından biri olan "İzmir Model Fabrika", öğren-dönüş programından faydalanan çeyrek asırlık Mutlu Metal firmasına yepyeni sektörlerin kapılarını açtı. İki kuşağın birlikte çalıştığı bir aile işletmesi olan Mutlu Metal'in çalışanları yalın üretimi yerinde görüp, kendi üretim süreçlerinde neleri değiştirebileceklerini öğrendi. Firma sahasında yapılan çalışmalar ile birlikte, siparişin alınmasından sevkiyatına kadar geçen ortalama 8 haftalık süre 6 haftaya indi. Firma yetkilileri tasarruf ettikleri zaman ve maliyetle Mutlu Marine markasına da yatırım yapıp, tekne ve yat firmalarına proje ortaklığı yaparak paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları üretimini hızlandırdı.

İlk uygulayıcı firma

Çimen Atalay tarafından 1980 yılında kurulan ve İzmir Torbalı'da hizmet vermeye devam eden Mutlu Metal, İzmir Model Fabrika'nın Ege Bölgesindeki ilk uygulayıcı firması oldu. Yalın üretim sisteminin iyileştirilmesi için pek çok çalışma yapan firmadan 25 kişilik ekip, öğren-dönüş programıyla Model Fabrika dan eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı.

Üretim süresi kısaldı

Yapılan çalışmalar sonunda başarı kriteri spesifik ve ölçülebilir hale getirildi. Firmanın paketleme bölümünde oluşan darboğazın çözülmesine ve buradan geriye dönülerek akışın iyileştirilmesine yönelik bir planlama yapıldı. Siparişin alınmasından sevkiyatına kadar geçen ortalama 8 haftalık sürenin 6 haftaya indirilmesi hedef olarak belirlendi. Yapılan çalışmalar ve verilen eğitimler ile israfların görülebilir hale gelmesi için farkındalık oluşturuldu. Günlük paketleme kapasitesinin ortalama yüzde 25 oranında arttırılması ve kalite iyileştirmeleri ile 8 haftalık sürenin 6 haftaya düşürülmesi ile hedefe ulaşıldı.

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Ana faaliyet alanları olan züccaciye ve mutfak endüstrisi sektöründe, tencere kulpları ve mutfak gereçlerinin tamamlayıcı aksesuarlarının üretimini yaptıklarını söyleyen firmanın ikinci nesil yöneticileri Gülesin Atalay ve Gülçin Atalay Tunç, "Yalın üretim uygulamaları sayesinde Mutlu Metal'in paslanmaz çelik kulp üretimindeki tecrübesini, soğuk şekillendirme, kaynak ve yüzey işleme teknolojilerinde modern üretim yöntemleri ile destekleyerek firmamızın farklı sektörlerde de iş yapabilme yeteneklerini artırdık. Bu strateji ile buzdolabı kulpları imalatı ile beyaz eşya sektöründe de yerimizi aldık. Aynı zamanda paslanmaz çelikteki bilgi birikimimiz ve denizciliğe olan ilgimizin de etkisi ile oluşturduğumuz Mutlu Marine markamızla tekne ve yat firmalarına proje ortaklığı yaparak paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları üretiyoruz. Yüzde 85 oranında özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Atalay: "İşe olan inançları arttı"

Mutlu Metal'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çimen Atalay: "Arkadaşlarımızın Model Fabrika'da aldıkları eğitimlerle hem işe olan inançları arttı hem de "bunun bana ne faydası var" sorularının cevabını öğrenmiş oldular. Böylece Ege Bölgesi'nin "MUTLU Model Fabrikası'nın ilk tohumlarını onların zihinlerine ve kalplerine ekmiş olduk" dedi.

Elmasoğlu: "Bu başarı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Model Fabrika'nın deneyimsel öğrenme metoduyla firmalara sunduğu katkının önemine değinen İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, "Model Fabrika içerisinde gerçek üretim hatları mevcut. Uygulamalı eğitimlerde katılımcılar kendi işletmelerindeki sorunların aynılarını görüyor ve bunları nasıl çözebilecekleri ile ilgili uygulamalı eğitimler alıyorlar. Mutlu Metal firmamızın başarısı bizlere doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Değişen ve dönüşen dünyada yalın üretimin önemini tüm firmalarımızın kavraması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)