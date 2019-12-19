İzmir-Moskova ilişkileri güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, aralarında iş dünyasını temsil eden birlikler, turizm ve eğitim kurumlarının bulunduğu üç günlük Tataristan-Rusya ziyaretini tamamlayarak; ticaret, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak için önemli adımlar attı.

İzmir'in Rusya'da daha iyi tanıtılması, kültürel ve ticari ilişkilerin artırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kazan ve Moskova'ya düzenlenen üç günlük resmi ziyaret sona erdi. Ziyaret sayesinde İzmir, Tataristan ile iş birliği köprüsünün temellerini atarken, Moskova ile ilişkilerini güçlendirdi. Heyet Tataristan'ın başkenti Kazan'dan sonra ziyaretine Rusya Federasyonunun başkenti Moskova'da devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığındaki heyet ilk önce Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret etti. İzmir'i Rusya'da tanıtma konusunda Mehmet Samsar'dan öneriler alan heyet, önümüzdeki dönem için bir yol haritası belirledi. Başkan Soyer'in, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ'den tutuklanma haberi nedeniyle programını değiştirerek İzmir'e dönmesinin ardından heyet, Moskova'daki ikinci görüşmesini Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoev ile yaptı. Bu görüşmede özelikle İzmir'in Rusya'daki tanıtımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bu konuda her türlü desteği vereceklerini belirten Palankoev, Rus gazeteciler için İzmir'e bir basın gezisi düzenlemeyi önererek, bu gezinin organizasyonuna destek verebileceğini sözlerine ekledi. Daha sonra heyet, Moskova Fizik Teknik Enstitüsü Rektörü Nikolay Kudryatsev ve ekibiyle görüştü. Görüşmede Rusya'nın en başarılı üniversitelerinden biri olarak gösterilen bu kurumla İzmir'deki üniversiteler arasında bir köprü kurma konusu öne çıktı.

Moskova'ya tanıtım ofisi

Görüşmelerine 18 Aralık'ta da devam eden heyet, Ros Turimz Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sergey Teodoroviç ile bir görüşme yaptı. İzmir'in Rusya'da daha çok tanıtılması gerektiğini belirten Teodoroviç ile İzmir'den daha çok turistin Rusya'yı tercih etmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu. İzmir'in Moskova'da açmayı düşündüğü tanıtım ofisi konusu da bu görüşmede değerlendirildi. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünde heyeti Türkçe eğitim alan öğrenciler ve öğretim üyeleri karşıladı. İzmir ile iş birliğinin öğrencileri için iş fırsatları oluşturacağını söyleyen yetkililer, İzmir'in tanıtımına katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

İzmir-Moskova arasında doğrudan uçuş olmalı

İzmir heyeti, Rus-Türk İşadamları Birliği Eş Başkanları Sabahattin Yavuz ve Naki Karaaslan ile de görüştü. Bu görüşmede özellikle İzmir ile Moskova arasında doğrudan uçuşların başlatılması için atılması gereken adımlar konuşuldu. İzmir'in "her şey dahil" turizm tercihi yapmayan Rus turistler için önemli bir seçenek olacağını belirten iş insanları, Rusya'daki turizm fuarlarına İzmir'in katılımının önemini vurguladı. Karaaslan, "Rus halkı okumayı seviyor, internet kullanıyor. Doğru iletişim kanalları kullanılmalı. İzmir, sağlık ve kültür turizminde avantajlı" dedi.

Son resmi ziyaret ise Moskova Belediyesi Enformasyon Teknolojileri Dairesine yapıldı. Burada Daire Başkanı Eduard Lisenko'dan Moskova'nın akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi alındı. Görüşmede Moskova'da üç milyon kişinin halihazırda kayıt yaptırdığı, yurttaşların karar alma mekanizmalarına katılımını sağlayan dijital platform konusunda daha detaylı bilgi almak için planlama yapıldı. Moskova'nın 1 milyar doları aşan bilgi işlem bütçesi ve bu konuda çalışan 3 bin 500 personeli bulunuyor.

Kaynak: İHA