İzmir Nakliyeciler Sitesi'ne girişler kısıtlandı

İZMİR'deki, koronovirüs salgınını tedbirleri kapsamında, önlem alınmadığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan Nakliyeciler Sitesi'ne girişlere kısıtlama getirildi. Yönetiminin ve çalışanlarının koronavirüs salgını önlemlerine uymadıkları, kalabalık şekilde bir arada bulundukları ve en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle tartışmalara neden olan Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'ne giriş, polis ve zabıta ekipleri tarafından kısıtlandı. Türkiye'nin birçok yerinden kamyoncunun yük almak için geldiği sitede oluşan yoğun kalabalığı engellemek amacıyla site içine en fazla 10 kişi olacak şekilde giriş yapılmasına izin veriliyor. Nakliyeciler Sitesi'ne girenlere ateş ölçümü yapılıp, maske dağıtılıyor.

Amacın insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Nakliyeciler Sitemiz, İzmir'i Türkiye'nin her köşesine bağlayan, her türlü sanayi ya da tarımsal ürünün nakliyesinin çalıştığı bir borsadır. Buradaki canlılık ve hareketlilik, ticari yaşamdaki hareketliliğinde bir göstergesi. Ancak koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hastalığın bulaşma riskini azaltmak, ülke genelinde her yere giden kamyoncularımızı korumak için tedbir almak zorunlu hale geldi. Emniyet müdürlüğümüz ile birlikte aldığımız tedbirler, en başta kamyoncularımızı sonra da tüm insanımızı korumaya yöneliktir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA