İzmir Narlıdere Nüfusu 2020 - 2021 |  Narlıdere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Narlıdere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Narlıdere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Narlıdere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Narlıdere ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 48 (km²) si Narlıdere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Narlıdere nüfusu 65 bin 178 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Narlıdere İlçe Nüfusu Kaçtır?

65 bin 178 kişidir.

İzmir Narlıdere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,5 olarak gerçekleşmiştir.

Narlıdere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,012852 Enlem : 27,012852

Narlıdere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Narlıdere ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Narlıdere ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Narlıdere ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020