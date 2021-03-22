İzmir Ödemiş Nüfusu 2020 - 2021 |  Ödemiş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Ödemiş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Ödemiş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Ödemiş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ödemiş ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,103 (km²) si Ödemiş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Ödemiş nüfusu 133 bin 679 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Ödemiş İlçe Nüfusu Kaçtır?

133 bin 679 kişidir.

İzmir Ödemiş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6 olarak gerçekleşmiştir.

Ödemiş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,97706 Enlem : 27,97706

Ödemiş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Ödemiş ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Ödemiş ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ödemiş ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020