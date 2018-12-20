İzmir Optimum’da hayalleri süsleyen otomobil kampanyası

İzmir Optimum AVM'den, 17 Aralık 2018-30 Nisan 2019 tarihleri arasında aynı gün içinde toplam 100 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyeleri, çekilişle Audi A3 Sportback veya iki adet City Coco elektrikli scooter'dan birine sahip olma şansı kazanıyor.

İzmir Optimum, bir şanslı ziyaretçisini otomobil hayallerine kavuşturuyor. Bu kapsamda AVM yetkilileri, 17 Aralık 2018-30 Nisan 2019 tarihleri arasında aynı gün içinde toplam 100 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyelerinin, çekilişle Audi A3 Sportback veya iki adet City Coco elektrikli scooter'dan birine sahip olabileceğini bildirdi.

Kampanya sonunda, bir adet Audi A3 Sportback ve iki adet City Coco elektrikli scooter için 10 Mayıs 2019 tarihinde noter huzurunda ve halka açık olarak çekiliş yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA