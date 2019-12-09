İzmir Örgü Ekibi, soğuk günlerde çocukların yüreğini ısıtıyor

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanan İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyeleri Türkiye'nin dört bir yanında soğukla mücadele eden ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiyor. Haftalık olarak "Mutluluk Paketi" adını verdikleri hediyeleri köy okullarına gönderen kadınlar, bu güne kadar 7 bin çocuğun yüzünü güldürdü.

İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyelerle çocukların içini ısıtıyor. 3 yıl önce sosyal medya üzerinden örgütlenen ekip, her Perşembe günü tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanarak, çay ve sohbet eşliğinde örgü örüyor. Çoğunluğu ev kadını olan grup, her hafta kendi ördükleri ürünlerin yanı sıra, hayırseverlerin evde örüp gönderdiği ve satın aldığı çorap, eldiven, kalem kutusu gibi eşyaları da topluyor. Haftalık olarak "Mutluluk Paketi" adını verdikleri hediye paketlerine konan eşyalar, kolilerle köy okullarına gönderiliyor. Bugüne kadar 7 bin çocuğun yüzünü güldüren örgücü kadınlar, öğretmenlerden aldıkları fotoğraf ve videolar sayesinde büyük mutluluk yaşıyor. Köylerdeki öğretmenlerle iletişime geçen ekip, ihtiyaç sahibi bebeklerin annelerine de battaniye ve oyuncak gönderiyor. Paketlerin içine her okula ayrı olmak üzere koyulan mektuplar, öğretmenler tarafından okunarak, çocuklara iyiliği öğretiyor. Ekip, bu hafta ördükleri ve topladıkları ürünleri Bingöl ve Isparta'daki köy okullarına gönderecek.

'ONLARDAN GELEN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR DA BİZİM ÖDÜLÜMÜZ'

İzmir Örgü Ekibi kurucusu Kutsev Özbek (51), ilk bir araya geldiklerinde bebekler için battaniyeler ördüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Örmeyi çok seviyoruz, yaptıklarımız bir işe yarasın diye köy okullarındaki çocukları düşündük. Onlara atkı, bere örüyoruz, özel mutluluk paketleri hazırlıyoruz. Çocukların her birine, kız ve erkeklere farklı paketler hazırlıyoruz. Her birine koyduğumuz giysilerin yanında, balon, çikolata, şeker, saç tokası gibi küçük hediyeler de ekliyoruz. Vakıf veya dernek değiliz, kendi imkanlarıyla çalışan gönüllü anneleriz. Çalışmalarımız çok zevkli geçiyor. 8 kişiyle başladık, şuan aktif 30 üyemiz var. Etraftan da çok destek geliyor. Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerden ördüklerini gönderenler de var. İnsanlar hem yaptıklarımızı çok beğeniyor, hem de gönderdiklerinin yerine ulaştığını görüyor. Çocukların dışında, köydeki öğretmenlerle iletişime geçiyoruz ve ihtiyacı olan bebeklere de battaniyeler örüyoruz, oyuncaklar alıyoruz. Amacımız çocuklar mutlu olsun, sevinsin, ısınsın. Onlardan gelen fotoğraf ve videolar da bizim ödülümüz. Biz de onlarla mutlu oluyoruz. Annelerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

'UMARIM ONLAR DA BÜYÜYÜNCE VİCDANLI OLURLAR'

3 çocuk annesi Aylin Çilengir (47) ise, "Çocukları mutlu etmeyi çok seviyoruz, onların gözlerindeki mutluluğu görmek bize büyük bir haz veriyor. Bazen bize mektuplar yazıp, küçük hediyeler gönderiyorlar. Bazen hepimiz hüngür hüngür ağlıyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlarımıza insanlardan güzel tepkiler alıyoruz. Kış günleri geldi, onlar okullarına giderken üşümeyecekler. Bu en büyük mutluluk nedenimiz" diye konuştu. Serpil Telyar (65), "Arkadaşlarımızla sosyal medya aracılığıyla tanıştık. Hepimiz aynı yüreğe sahibiz. Birlikte çok mutluyuz, bir dost ortamı var. Biz kendimizi o çocukların yerine koyuyoruz, yaptığımız şeylere yardım bile demiyoruz. Onlar için hediye bizim gönderdiklerimiz" dedi. Her hafta örgü örmek için tarihi Kemeraltı Çarşısı'na gelen Filiz Alpay (43), "Sabah 08.00'de gelip burayı açıyorum. Çok büyük bir keyifle ve günün nasıl geçtiğini anlamadan burada paketlemeleri, kargoları hazırlayıp o gün içinde gönderiyoruz. Ben bu gruba girdiğimde işten yeni ayrılmıştım. Evde oturmak bana göre değildi. Örgü örmeyi çok seviyordum ama bir yerlere ulaşması gerekiyordu. Bana da çok iyi geldi, yaptığım şeyler de çocuklara iyi geldi. Onlar gönderdiklerimize, "İzmirli teyzelerden bize hediye geldi" diyorlar" dedi. Ekipte herkesin dost olduğunu anlatan Melek Duman (43), "3 oğlum, 2 torunum var. İlk geldiğimde buradan eve gitmek istemedim. Sabah 7'de eşimle birlikte evden çıkıp buraya geliyorum. Çocuklar için eşyalar seçiyoruz, hatta onlara meslek bile seçiyoruz. Umarım ileride onlar da bizler gibi hakkaniyetli, vicdanlı, yardımsever insanlar olurlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA