İzmir Sağlık Müdürü Salnur: 'Gergedan virüsü' diye bir tanımlama yok

İZMİR İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bediha Salnur, son dönemde grip vakalarının artmasıyla birlikte farklı adlandırmalar yapıldığını belirterek, araştırmalarda "gergedan gribi" olarak adlandırılan bir virüse rastlamadıklarını söyledi. Salnur, "Bu dönem yine mevsimsel griple karşılaştık. Bildiğimiz bir grip var ve şu an sezon olduğu için hasta sayısı biraz fazla. Gergedan virüsü diye bir tanımlama yok" dedi.

Soğuk kış günlerinde görülen nezle, ateş, baş ağrısı, soğuk algınlığı gibi şikayetlerde korkulacak bir durum olmadığını ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bediha Salnur, halk arasında paniğe yol açan ve "gergedan gribi" olarak adlandırılan bir virüsle karşılaşmadıklarını söyledi. Bu kış da mevsimsel griplerin yaygın olduğunu belirten Salnur, "İnfluenza virüsü H ve N dediğimiz alt yapıların kombinasyonundan oluşur. H5, N1, H2 ve N2'ler onlarca hatta yüzlerce kombinasyon oluşturabilir. Mevsimsel grip dediğimiz domuz gribi, 2009'da ortaya çıktığında vücudumuz bu grip virüsünü çok yabancı algıladı ve yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Ama 2009'dan bu yana influenza virüsü, zaman içinde salgın yapan mevsimsel griple aynı oldu" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda aile hekimleri aracılığıyla belli bölgelerde grip ön tanılı hastalardan örnekler aldıklarını, havada dolaşan virüsün tanısı için çalıştıklarını dile getiren Salnur, "Bu dönem de yine mevsimsel griple karşılaştık. Bildiğimiz bir grip var ve şu an sezon olduğu için hasta sayısı biraz fazla. Gergedan virüsü diye bir tanımlama yok. Sağlık Bakanlığı bu konuda özenle çalışıyor. Virüslerin değişebilme ve yeni tipler oluşturabilme özelliği vardır. Farklı tiplerin ortaya çıkması çok anormal değil ama biz rastlamadık" dedi.

'DİNLENİP, VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIN'

Vatandaşlara bu dönemde hastalıktan korunmak için bazı uyarılarda bulunan Salnur, dinlenme ve vücut direncini artırmanın gerekli olduğunu vurguladı. Aksi taktirde hastalığın çabuk bulaşabileceğini belirten Bediha Salnur, daha önceki yıllarla benzer virüslerin yaygın olduğunu, halkta paniğe neden olabilecek bir duruma gerek olmadığını ifade etti.

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DHA