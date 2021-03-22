İzmir Seferihisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Seferihisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Seferihisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Seferihisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Seferihisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Seferihisar ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 363 (km²) si Seferihisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Seferihisar nüfusu 48 bin 320 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Seferihisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

48 bin 320 kişidir.

İzmir Seferihisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 81,8 olarak gerçekleşmiştir.

Seferihisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,838858 Enlem : 26,838858

Seferihisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Seferihisar ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Seferihisar ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Seferihisar ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020