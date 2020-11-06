İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 şiddetinde deprem
AFAD'ın verilerine göre İzmir Seferihisar açıklarında saat 18.31'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.31'de İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.00 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen depremin şiddeti 4.0 olarak belirtildi.
Deprem, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre yerin 4.0 km derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.