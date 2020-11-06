Trump: "Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"Beşiktaş'a zorlu randevuda soğuk duş! Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürdüRoberto Mancini koronavirüs mü oldu?| Roberto Mancini kimdir? Yaşı kaç?Roberto Mancini'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!Almanya'da camiye İslamofobik içerikli tehdit mektubu!İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saati ile ilgili açıklamaTürklere ait dükkana 2 ırkçı saldırı! Fransa’da Türk düşmanlığı giderek artıyorFenerbahçe Beko 83-71 Khimki | MAÇ SONUCUTrump'ın seçim ekibinden flaş açıklama: Seçimler henüz bitmedi6 Kasım Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 şiddetinde deprem

İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre İzmir Seferihisar açıklarında saat 18.31'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 şiddetinde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.31'de İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7.00 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen depremin şiddeti 4.0 olarak belirtildi. 

Deprem, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre yerin 4.0 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT