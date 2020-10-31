İzmir Seferihisar'daki depremin korkunç sesi ortaya çıktı

Dün Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,1 kilometre açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 16,54 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken 885 kişi yaralandı. Can ve mal kaybının yaşandığı deprem için AFAD, UMKE ve belediyeler seferber olurken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar da sürüyor.

Öte yandan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.

DEPREMDE SON DURUM

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan son açıklamada," 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 38 artçı olmak üzere, toplam 570 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.