İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali sular altında kaldı, elektrikler kesildi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş'de (İZOTAŞ) yoğun yağış nedeniyle trafoların olduğu en katta su birikti. Biriken su nedeniyle elektrikler kesildi.

Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğun yağış nedeniyle elektrikler saat 20.00 sularında kesildi. Kesilen elektrik nedeniyle İZOTAŞ karanlığa gömüldü. Su baskını olduğu katta araçlar tahliye edildi.

Kesinti nedeniyle vatandaşlar ve otogar esnafı mağduriyet yaşadı. Bilet kesim işlemlerinde sıkıntı yaşandı. Bazı firmalar bilet kesimini elle yapmak zorunda kaldı.

Esnaflar tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum gibi aydınlatıcılar kullandı. İsmini vermek istemeyen bir otogar esnafı, elektriklerin saat 20.00 sularında gittiğini ve ürünlerini satmak için gaz lambasıyla tezgahını aydınlattığını ve büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Bir diğer esnaf ise tezgahını mumla aydınlattığını ve mağduriyetin bir anca giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İZOTAŞ: "Yeniden elektrik verilecek"

İZOTAŞ Yönetimi ise yaptığı açıklamada, kentte etkili olan yağış nedeniyle kesintinin meydana geldiğini bildirdi.

İZOTAŞ Yönetiminden yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir."

İzmir'de 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı ulaşım hatlarında sorunlar yaşanmış, yollar kapanmış ve elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Kaynak: İHA