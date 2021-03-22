İzmir Selçuk Nüfusu 2020 - 2021 |  Selçuk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Selçuk Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Selçuk nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Selçuk Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Selçuk ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 364 (km²) si Selçuk ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Selçuk nüfusu 37 bin 386 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Selçuk İlçe Nüfusu Kaçtır?

37 bin 386 kişidir.

İzmir Selçuk Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,1 olarak gerçekleşmiştir.

Selçuk İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,221922 Enlem : 27,221922

Selçuk İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Selçuk ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Selçuk ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Selçuk ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020