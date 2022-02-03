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  3. İzmir sele teslim oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir sele teslim oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Su baskınlarına karşı bazı iş yeri sahipleri sabah saatlerine kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.

İzmir sele teslim oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu Sağanak Yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bornova ilçesinde Ersoy Caddesi kavşağında yol çöktü. Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.

İzmir sele teslim oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

“DÜN GECEDEN BU YANA NÖBETTEYİM”

Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yaşayan İlyas Karakoç’un (62) evinde Su Baskını meydana geldi. Eşyalarının su içerisinde kaldığını belirten Karakoç, “Sağanak yağış nedeniyle evimi su bastı ve eşyalarımın birçoğu su içerisinde kaldı. Dün geceden bu yana nöbetteyim, itfaiyeden yardım istedim ve gelip suyu tahliye etme konusunda yardımcı oldular” dedi.

İzmir sele teslim oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

“2 SAATTİR SUYU BOŞALTIYORUZ”

Sağanak yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin su basan işletme sahibi Övünç Ünlü (36) ise, “Kendi imkanlarımız ile yaklaşık 2 saattir dükkana dolan suyu boşaltıyoruz. Etrafta hiç kimse yok. Yıllardır da biz böyle kendi imkanlarımız ile mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir sele teslim oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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