İzmir Sınav Eğitim Kurumlarından kitap okuma zamanı

İzmir Sınav Eğitim Kurumları, uyguladığı "Her Gün Düzenli Okuma Saati" ve yaşama geçirdiği "Oyunla Okuma Yazma Öğrenme" etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

Türkiye'de kitap okuma oranlarındaki düşüşe karşı harekete geçen İzmir Sınav Eğitim Kurumları, tüm okullarında personel ve öğrenciler için düzenlediği "Her Gün Düzenli Okuma Saati" ve yaşama geçirdiği "Oyunla Okuma Yazma Öğrenme" uygulamasıyla fark oluşturuyor. Türkiye'de kitap okuma oranlarının her geçen gün düştüğünü, bu duruma sosyal medya kullanımındaki artışın etkili olduğunu belirten İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, "Kitap okumak insanı dinç tutar, zihnen besler ve geliştirir. Tüm öğrencilerimizin bunun bilincinde olması için birçok uygulamayı yaşama geçiriyoruz. Tüm okullarımızda her gün 20 dakikalık kitap okuma saati uygulamasını yaşama geçirdik. Kurumlarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin yanı sıra bu etkinliğe çalışan personellerimiz de belirlenen okuma saatinde işini, telefonunu bir kenara bırakıyor ve sadece kitaba yoğunlaşıyor" dedi.

Okuma alışkanlığının okul öncesinden başlaması nedeniyle, "Erken başla" sloganı kitap okumaya teşvik etmek için sosyal medyada kampanya başlattıklarını belirten Sümer, ana okullarında çocuklara oyun oynayarak okuma ve yazma öğrettiklerini vurguladı. Sümer, şöyle konuştu:

"Okuma alışkanlığının kazanılmasında en etkili dönem okul öncesi dönemdir. Yapılan araştırmalara göre küçük yaşlardaki çocuklar oyun oynayarak okuma yazma öğrenebilir ve okumayı oyunun bir parçası olan, keyifli bir eylem olarak görebilirler. Erken yaşlarda okuma ve yazma çalışmalarına katılan çocukların dil ve zihinsel becerilerinin gelişimi de erken gerçekleşir. Bu farkındalıkla ana okullarımızda, hayal dünyasını da geliştiren erken okuma-yazma etkinlikleri düzenliyoruz. Böylece, çocuğun bir bütün olarak gelişimini hedefliyoruz."

"Güçlü kütüphane"

Yapılan araştırmalarda Türkiye'de günde kitaba 1 dakika, televizyon ve bilgisayara ise ortalama 8 saat ayrıldığını dile getiren Sümer, "Ülkemizin gelişmesi için okumaya önem vermeliyiz. İzmir Sınav Eğitim Kurumları olarak tüm okullarımızda okuyan ve sorgulayan bireyler yetiştirmek için yola çıktık. Kitap okuma saati uygulamamızın yanında okullarımızdaki kütüphaneleri de güçlendirdik. İzmir Milli Kütüphanesinin de desteği ile tüm klasiklerden okul kitaplarına ve test kitaplarına kadar birçok kitabı kütüphanemiz bünyesine kattık. Öğrencilerimiz, istedikleri zaman bu kitaplardan yararlanabiliyorlar" diye konuştu.

"Doğru yoldayız"

Sümer, okuma konusunda sorun yaşayan, bir türlü kitaplarla bağ kuramayan öğrencilerimiz için de "Kitap Kurdu" projesi başlattıklarını; her ay, her sınıftan en çok kitap okuyan öğrencilerden birini kitap kurdu seçtiklerini ve ona bir kitap hediye ettiklerini belirtti. Sümer ayrıca, tüm öğrencileri İzmir Kitap Fuarı'na götürerek bir yazarla buluşma, kitaplarını imzalatma, söyleşilerine katılma gibi kazanımları verdiklerini, değerli birçok yazarı, öğrencileriyle buluşturup söyleşi ve imza günü yaptıklarını kaydetti.

Sümer, "Yapılan tüm bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimizden birçoğu bize gelerek artık çok kitap okuduklarını, kitap okumayı sevmeye başladıklarını dile getirdiler. Velilerimizden de olumlu dönüşler aldık. Hatta bazı velilerimiz, "bizim çocuk evde kitap okumaya başladı, hatta bizi de teşvik ediyor, evde kitap okuma saati uyguluyoruz" diyorlar. Bu da hedefimize ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.

