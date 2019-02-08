İzmir sporunda bir kayıp daha

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü spor hekimi ve Karşıyaka'nın sembol isimlerinden Dr. Bülent Zeren 71 yaşında hayatını kaybetti.

Turgut Uçar ve Yıldırım Uran'ın vefatlarıyla sarsılan İzmir sporuna acı bir haber de Dr. Bülent Zeren'den geldi. Mide kanseri sebebiyle tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü spor hekimi hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen deneyimli spor hekimi, geçtiğimiz hafta rahatsızlanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Bugüne kadar futbol camiası başta olmak üzere diğer spor branşlarından binlerce sporcuyu tedavi eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Zeren, Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin (KARSAD) de başkanlık görevini yürütüyordu. Karşıyaka'nın sembol isimlerinden olan Zeren, yeşil-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ekrem Güçsav ile birlikte kendi muayenesini Karşıyaka Müzesine dönüştürmüştü.

Kaynak: İHA