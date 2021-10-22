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İzmir su kesintisi! 22 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar yaşanacak uzun süreli su kesintilerinin nerede olduğunu merak ediyorlar. Kesintiler hakkında bilgi almak istiyorlar bu bağlamda '22 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi?' sorusuna cevap arıyorlar. Detaylar haberimizde...

İzmir su kesintisi! 22 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi?

İzmir bugünlerde su kesintilerinden muzdarip. Halk bu kesintilerin nerelerde olduğunu merak ediyor ve öğrenerek kesinti için tedbir almak istiyor. Peki 22 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER NERESİ? 

İzsu tarafından su kesintisi olacağı açıklanan yerler şöyle:

ALİAĞA - ÇALTILIDERE    

22.10.2021 saat 13:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

BALÇOVA - ÇETİN EMEÇ

22.10.2021 saat 14:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 

BAYRAKLI - ALPASLAN    

22.10.2021 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.  

GAZİEMİR - BEYAZEVLER    

22.10.2021 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

KARABURUN - İSKELE    

22.10.2021 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

KARŞIYAKA  - ÖRNEKKÖY

22.10.2021 saat 14:25 ile 15:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    

KİRAZ - SIRIMLI

08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.    

SEFERİHİSAR - CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY    

22.10.2021 saat 10:50 ile 15:30 arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.    

URLA - ŞİRİNKENT, KALABAK, YELALTI  

22.10.2021 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 

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