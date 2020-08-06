İZSU İzmir'deki su kesintisi haberini vermesi üzerine internette İzmir su kesintisi 6 Ağustos! Hangi mahallelerin suları kesilecek? başlığı ile vatandaşlar gerekli bilgileri almaya başladı. Uzun süren su kesintisiyle ilgili biz de konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün bazı ilçelerde yaşanacak olan su kesintilerini resmi internet sayfasından haber verdi.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Yapılan bilgilendirmede;

Ödemiş'in Sekiköy Mahallesi'nde saat 09:15 ile 17:15 arasında,

Kemalpaşa'nın İstiklal Mahallesi'nde saat 09:50 ile 19:00 arasında,

Kemalpaşa'nın 75. yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14:00 ile 17:00 arasında,

Seferihisar'ın Turabiye ve Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde saat 14:20 ile 16:30 arasında

Buca'nın Göksu Mahallesi'nde saat 14:30 ile 15:30 arasında

Menderes'in Sancaklı Mahallesi'nde saat 14:30 ile 17:00 arasında

Bornova'nın Atatürk Mahallesi'nde saat 14:50 ile 15:50 arasında kesinti yaşanacaktır.

HANGİ MAHALLELERİN SULARI KESİLECEK?

ÖDEMİŞ - SEKİKÖY

06.08.2020 saat 09:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TEDAŞ bakım ve onarım çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA - İSTİKLAL

06.08.2020 saat 09:50 ile 19:00 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

''KANAL MÜTAHİTİN ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORU KIRIĞINDAN DOLAYI ARIZA OLUŞMUŞTUR. MEVCUT ARIZA GİDERİLMİŞ OLUP ANCAK KANAL ÇALIŞMASI SIRASINDA ANA BORU İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞMA YAPILDIĞINDAN SÜRE 2 SAAT DAHA UZATILMIŞTIR. ULUCAK İSTİKLAL VE CUMHURİYET MAHALLELERİ ETKİLENMEKTEDİR.''

KEMALPAŞA - 75.YIL CUMHURİYET

06.08.2020 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

''MÜTEAHHİT CALIŞMASINDAN DOLAYI ANA BORU PATLAK ÖREN MAH GENELİNİN SULARI KESİK.''

SEFERİHİSAR - TURABİYE, ÇOLAK İBRAHİM BEY

06.08.2020 saat 14:20 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

18 sokak içi ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.

BUCA - GÖKSU

06.08.2020 saat 14:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

''649/6 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRAJMAN ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.''

MENDERES - SANCAKLI

06.08.2020 saat 14:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası nedeniyle kesinti olmuştur.

BORNOVA - ATATÜRK

06.08.2020 saat 14:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

849 sokaktaki Branşman Arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır.