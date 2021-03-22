İzmir Tire Nüfusu 2020 - 2021 |  Tire İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Tire Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Tire nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Tire Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tire ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 752 (km²) si Tire ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Tire nüfusu 86 bin 315 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Tire İlçe Nüfusu Kaçtır?

86 bin 315 kişidir.

İzmir Tire Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 17,7 olarak gerçekleşmiştir.

Tire İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,732298 Enlem : 27,732298

Tire İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Tire ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Tire ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tire ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020